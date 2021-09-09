Pendik'te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti

Pendik'te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pendik'te öğrenciler okul çıkışında Çocuk Oyunları Sokağı'nda buluştu.

Pendik'te öğrenciler okul çıkışında Çocuk Oyunları Sokağı'nda buluştu. 'Sokakta Satranç Var' etkinliğinde bir araya gelen minikler trafiğe kapalı alandaki oyun sokağında satranç oynadı. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocukların yaşadığı keyifli dakikalar ise havadan görüntülendi.

Yaklaşık 1.5 yıl boyunca online devam eğitimler yaz tatilinin ardından yüz yüze eğitime döndü. Pendik Belediyesi tarafında, öğrenciler için hem moral olacak hem de kişisel gelişimlerine destek verecek satranç etkinliği düzenlendi. Pendik'te 320 metre uzunluğundaki sokağın 60 metrelik bölümünün trafiğe kapatılarak oluşturulduğu Çocuk Oyunları Sokağı'nda buluşan minikler, yaşıtlarıyla birlikte satranç oynamanın keyfini çıkardı. Etkinliğe gelen hem velilere hem de öğrencilere korona virüs önlemleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtıldı. Pendik Belediyesi tarafından sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek oluşturulan etkinliğe öğrencilerin velileri de katılım sağladı. Sek sek, köşe kapmaca, labirent ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunları sevdirmek amacıyla yapılan Çocuk Oyunları Sokağı'nda buluşan minikler doyasıya eğlendi.

Etkinlikten arkadaşlarıyla satranç oynayan Ecrin, "Satranç oynamayı çok seviyorum. Etkinliği gördüm ve buraya geldim. Satranç oynayacağım için çok heyecanlıyım. Satrancın çocuklar için çok iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Öte yandan satranç oynayan öğrencilerin o keyifli dakikaları ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Pendik'te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti
Pendik'te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti
Pendik'te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti
Pendik'te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti
Pendik'te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti
Pendik'te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzleyenleri tebessüm ettiren görüntü! Kedi kendini tavuk, tavuklar da kedi sanıyor
İzleyenleri tebessüm ettiren görüntü! Kedi kendini tavuk, tavuklar da kedi sanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Kylie Jenner Gülben Ergen Yıldız Tilbe
Spor Çağdaş Atan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Ünal Karaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pendik'te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:39:57. #1.15#

title