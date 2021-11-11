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Son dakika haber! Pendik'te çocuğun motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Pendik'te çocuğun motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuğu kamerada Pendik'te motosiklet sürücüsü, bir çocuğu arkasına bir çocuğu da motosikletin sepetindeki çuvala koyup yolculuk etti.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te çocuğun motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Pendik'te motosiklet sürücüsü, bir çocuğu arkasına bir çocuğu da motosikletin sepetindeki çuvala koyup yolculuk etti. Çocukların motosiklette tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde trafikte tehlikeli şekilde seyir eden motosiklet görenlerin yüreğini ağza getirdi. Motosiklet sürücüsü bir çocuğu arkasına bir çocuğu da motosikletin sepetinde bulunan çuvala koyup yolculuk etti. Ne çocuklarda ne de motosiklet sürücüsünde kask bulunmadığı gözlerden kaçmadı. Olası bir kazaya davetiye çıkarılan motosiklet sürücüsü trafikteki diğer araç sürücülerinin canını da hiçe saydı. Motosikletteki çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Son dakika haber! Pendik'te çocuğun motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haber! Pendik'te çocuğun motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haber! Pendik'te çocuğun motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
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