Son dakika haber: Pendik'te çıkan yangın paniğe neden oldu
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Son dakika haber: Pendik'te çıkan yangın paniğe neden oldu

08.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:21

Son dakika haberi... Pendik'te çıkan yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Pendik'te çıkan yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İddiaya göre evin dışında bulunan ağaçların yanması ile bir anda evin çatısına sıçradı. Çıkan yangında dumandan bir kişi etkilendi.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde 13.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 vatandaş olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldı.

Yanan evden son anda çıkan Ayşe Keskin, "Evde bulaşıkları yıkıyordum. Dışarıda yangın var diye bağıranları duydum. Dışarı çıktım çatının yandığını gördüm artık kim yaktı bilmiyorum" dedi.

Fikriye Akbaş ise, "Evi yanan benim görümcem yangın çıktığında ben karşı komşudaydım. Yanan yer görümcemin evi, bize de çok şükür bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

(İHA)

Son dakika haber: Pendik'te çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haber: Pendik'te çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haber: Pendik'te çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haber: Pendik'te çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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