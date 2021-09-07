Pendik'te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı
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Pendik'te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı Pendik'te bir inşaatın çatısına çıkan genç, öğrenci geçişlerinin yoğun olduğu yola tuğla fırlatmaya başladı.

Pendik'te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı

İSTANBUL - Pendik'te bir inşaatın çatısına çıkan genç, öğrenci geçişlerinin yoğun olduğu yola tuğla fırlatmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonrası şahıs çatıdan indirilirken, yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Pendik Yenimahalle'de meydana geldi. Pendik'te 5 katlı inşaatın çatısına çıkan bir genç, çatı üzerinde bulunan tuğlaları alarak yola fırlatmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İnşaat alanına yakın noktada bulunan bir okula gelen öğrenciler ise polis ekipleri tarafından yolun karşısına geçmeleri önlenerek şahsın fırlattığı tuğlalardan korundu. Polis ekipleri tarafından uzun süren ikna çabaları sonrası şahıs aşağıya indirildi.

Öte yandan yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı
Pendik'te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı
Pendik'te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı
Pendik'te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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