Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
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Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü Vatandaşlar söndürmek için çatıya tırmandı Pendik'te bir apartmanın çatısında çıkan yangına müdahale edebilmek için mahalle sakinleri çatıya tırmanmaya çalıştı.

Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü

Vatandaşlar söndürmek için çatıya tırmandı

İSTANBUL - Pendik'te bir apartmanın çatısında çıkan yangına müdahale edebilmek için mahalle sakinleri çatıya tırmanmaya çalıştı. Çatı katının altında bulunan daireye de sirayet eden yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çatı katındaki dairede ufak çaplı zarar meydana geldi.

Yangın bugün saat 15.00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bir çatı katında meydana geldi. İddiaya göre çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören çevre sakinleri yangını söndürebilmek için yandaki tek katlı binanın çatısı üzerinden tırmanarak yanan çatıya müdahale etmeye çalıştı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Öte yandan çatı katında başlayan yangın, çatının alt katında bulunan dairede hafif çaplı zarara neden oldu.

Yangına tanık olan Saffet Kesik, "Yangın çıkmış. Biz itfaiyeyi, polisi aradık. Allah'tan hemen geldiler, müdahale ettiler. Şu an zaten gördüğünüz gibi söndürme çalışmaları devam ediyor. İnşallah söndürecekler. İçeride kimse yokmuş. Söndürüyorlar şu an." dedi.

Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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