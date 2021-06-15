Pendik'te çalışma yapılırken su borusu patladı; su apartmanın yüksekliğine ulaştı
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Pendik'te çalışma yapılırken su borusu patladı; su apartmanın yüksekliğine ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te çalışma yapılırken su borusu patladı; su apartmanın yüksekliğine ulaştı Pendik'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı.

Pendik'te çalışma yapılırken su borusu patladı; su apartmanın yüksekliğine ulaştı

İSTANBUL - Pendik'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı. Tazyikli suyun 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle tazyikli su, metrelerce yükseldi. 3 katlı bina yüksekliğine ulaşan basınçlı su, ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Tazyikli su nedeniyle binada bulunan daireler olumsuz etkilendi.

Suyun yükselme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlayan su borusundan fışkıran suyun 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı görülüyor.

Pendik'te çalışma yapılırken su borusu patladı; su apartmanın yüksekliğine ulaştı
Pendik'te çalışma yapılırken su borusu patladı; su apartmanın yüksekliğine ulaştı
Pendik'te çalışma yapılırken su borusu patladı; su apartmanın yüksekliğine ulaştı
Pendik'te çalışma yapılırken su borusu patladı; su apartmanın yüksekliğine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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