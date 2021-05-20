PENDİK'TE ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ İTEREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PENDİK'TE ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ İTEREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te park halindeki otomobili çalan şüphelilerden 2'si yakalandı.

PENDİK'te park halindeki otomobili çalan şüphelilerden 2'si yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, şüphelilerin çaldıkları otomobili iterek götürmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Pendik'te 14 Mayıs'da saat 19.00'da bir bina önünden park halinde bulunan otomobil çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Otomobili çaldığı belirlenen şüphelilerden kimlik bilgileri tespit edilen ve daha önce de benzer suçlardan hakkında işlem yapıldığı belirlenen Ü.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli Ü.G. 17 Mayıs Pazartesi günü evinde, 18 yaşından küçük diğer şüpheli Y.B. ise evinin önünde yakalandı. Otomobil ise Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde park halinde bulundu. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin aynı gün 2 kez "Otodan Hırsızlık" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarının faili oldukları da belirlendi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.G. tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli Y.B. hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

PENDİK'TE ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ İTEREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER
PENDİK'TE ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ İTEREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER
PENDİK'TE ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ İTEREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER
PENDİK'TE ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ İTEREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER
PENDİK'TE ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ İTEREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Lale Karabıyık Süleyman Soylu
Magazin Alişan Ben Affleck Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PENDİK'TE ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ İTEREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:24:55. #1.16#

title