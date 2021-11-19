Pendik'te bisikleti çalınan çocuktan hırsıza duygusal mesaj

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te 11 yaşındaki çocuğun, yaşadı apartmanın bahçesine bıraktığı bisiklet bir şahıs tarafından akşam saatlerinde çalındı. Kumbaraya atıp biriktirdiği paralar ile aldığı bisikletinin çalındığını gören çocuk büyük üzüntü yaşadı. Bisikleti çalınan çocuk hırsıza seslenerek, "Kumbaramda biriktirdiğim para ile bisikletimi almıştım, lütfen geri getir" dedi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Esenler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. 11 yaşındaki Ramazan Enes Gümüş, sürdüğü bisikletimi yaşadığı apartmanın arka bahçesine koyup evine girdi. Akşam saatlerinde sokakta yürüyen bir şahıs, bahçede bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Bahçeye giren şahıs bisikleti çalarak oradan uzaklaştı.

"Kumbaramda biriktirdiğim para ile almıştım"

Kumbaraya atarak biriktirdiği paralar ile bisikleti alan Ramazan Esen Gümüş, bisikletinin çalındığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 11 yaşındaki çocuk, bisikletini, çalan hırsıza duygusal bir mesaj gönderdiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak hırsıza ulaşmaya çalıştı. 11 yaşındaki Gümüş gönderdiği mesajda, "Buradan bisikletimi çalan kişiye sesleniyorum. Lütfen geri getir. Onu ben kumbaramda biriktirdiğim para ile almıştım." dedi.

Bisikleti çalınan çocuğun babası Hüsnü Gümüş, "Saat 20.50 civarında hırsız gelip arka bahçede bulunan oğlumun bisikletini götürdü. Oğlum da bisikletini yerinde bulamayınca çok üzüldü. Hırsızlara mesaj olarak kendisi sosyal medyada görüntü paylaştı. İnşallah sesini duyurur. Hırsız ağabey bisikletimi geri getirir misin diye paylaştı. Yorumlar var tepkiler var, İnşallah bulunur diyenler de var. İnşallah vicdanlıdır. Yoksa istesinler, yardım yapalım"

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan bisikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsız bisikletin bulunduğu apartman bahçesine giriyor, bisikleti alıp oradan uzaklaşıyor. - İSTANBUL