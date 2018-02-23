Evi Silahla Basıp Boşanmakta Olduğu Eşini, Üvey Oğlunu ve Baldızını Vurdu

Pendik'te bir kişi binanın beşinci katında dehşet saçtı. Dairedeki boşanmakta olduğu eşi, eşinin ilk evliliğinden olan oğlu ve baldızını silahla vurarak kayıplara karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralanan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SİLAHLA EVİ BASIP EŞİNİ, BALDIZINI VE ÜVEY OĞLUNU VURDU

Kimliği belirlenemeyen bir kişi beş katlı binanın beşinci katına silahıyla geldi.

Önce boşanmakta olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini silahla vurduktan sonra eşinin önceki eşinden olan 13 yaşındaki oğlunu vurdu.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Saldırgan eş kayıplara karışırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı küçük çocuğun durumun ağır olduğu belirtilirken, görgü şahitleri üç yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis saldırgan eşi her yerde arıyor.