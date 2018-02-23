Evi Silahla Basıp Boşanmakta Olduğu Eşini, Üvey Oğlunu ve Baldızını Vurdu
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Evi Silahla Basıp Boşanmakta Olduğu Eşini, Üvey Oğlunu ve Baldızını Vurdu

Pendik'te öfkeli koca, silahla bastığı evde boşanmakta olduğu eşi, üvey oğlu ve baldızını vurdu. Durumu ağır olan çocuk, annesi ve teyzesi hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te bir kişi binanın beşinci katında dehşet saçtı. Dairedeki boşanmakta olduğu eşi, eşinin ilk evliliğinden olan oğlu ve baldızını silahla vurarak kayıplara karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralanan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SİLAHLA EVİ BASIP EŞİNİ, BALDIZINI VE ÜVEY OĞLUNU VURDU

Kimliği belirlenemeyen bir kişi beş katlı binanın beşinci katına silahıyla geldi.

Önce boşanmakta olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini silahla vurduktan sonra eşinin önceki eşinden olan 13 yaşındaki oğlunu vurdu.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Saldırgan eş kayıplara karışırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı küçük çocuğun durumun ağır olduğu belirtilirken, görgü şahitleri üç yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis saldırgan eşi her yerde arıyor.

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YORUMLAR (25)

  • HUZEYFE :
    Erkeklerin sabrıyla çok oynuyor bu kadınlar sonra kaçınılmaz son yine işin içini Allah bilir ama çok şahit oldum kadın boşanmak istiyor adam boşuyor kadın başlıyor nafaka yok mal yok bilmem çocukların velayeti devlette kadından yana sonuç buyur koru şimdi
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