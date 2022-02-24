Pendik'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te alacak meselesinden dolayı tartıştıkları kişiyi tüfekle yaralayarak ölümüne sebebiyet verdikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Şubat'ta Kurtköy Mahallesi'nde yaşanan Hıdır Y'nin (26) ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 5 şüphelinin, olay günü 06.30 sıralarında Hıdır Y'nin bulunduğu iş yerine geldiği, aralarında yaşanan tartışmanın ardından şüphelilerden birinin yanındaki tüfekle ateş ederek Hıdır Y'yi yaraladığı belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hıdır Y'nin, tedavisi sürdüğü sırada 21 Şubat'ta hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis ekiplerince incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Hıdır Y. ile yaşadıkları tartışmanın ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin eşkali belirlendi.

Ekiplerce, tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, olay sırasında tüfeği kullanan Adnan E'nin (24) yanı sıra Alper E. (25), Burhan K. (27), Yusuf A. (23) ve Emre B. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.