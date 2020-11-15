Pendik'te bir kişi silahla yaralandı
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Pendik'te bir kişi silahla yaralandı

15.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:48
Pendik'te bir kişi silahla yaralandı

Pendik'te bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Pendik'te bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtköy Mahallesi Seyit Onbaşı Sokağı'na nişanlısını almaya gittiği belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, aracına binerken silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerine otomobille geldiği tespit edilen şüpheli ya da şüpheliler, saldırı sonrasında kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, zanlı ya da zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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