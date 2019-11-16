Pendik'te bir kişi aynı aileden üç kişiyi vurarak öldürdü

16.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:17

Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle