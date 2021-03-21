Pendik'te bir genç annesiyle görüşen adamı öldürdü
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Pendik'te bir genç annesiyle görüşen adamı öldürdü

21.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:16

- Pendik'te bir genç annesiyle görüşen adamı öldürdü Pendik'te bir genç, annesiyle görüştüğünü ileri sürdüğü bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

- Pendik'te bir genç annesiyle görüşen adamı öldürdü

İSTANBUL - Pendik'te bir genç, annesiyle görüştüğünü ileri sürdüğü bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Acır isimli şahıs, Pendik'te yaşayan Suriyeli bir kadınla görüştüğü gerekçesiyle genç kadının oğlu ile yaşadığı sözlü tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Acır, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, kadının saldırgan oğlu ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Acır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklı dehşet sonrası yaşamını yitiren Acır'ın cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı bulgu araştırması yaptı.

Öte yandan polis ekipleri, Acır'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçan genci bulmak için çalışma başlattı.

Pendik'te bir genç annesiyle görüşen adamı öldürdü
Pendik'te bir genç annesiyle görüşen adamı öldürdü
Pendik'te bir genç annesiyle görüşen adamı öldürdü
Pendik'te bir genç annesiyle görüşen adamı öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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