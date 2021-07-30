Son dakika haberleri: Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi Seyir Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatının tümüne yayıldı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, bir saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, burada bulunan dairede de hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerine takviye için gelen su ikmal araçlarının, otomobillerin sağlı sollu park etmesi nedeniyle yangına müdahale eden araçlara su ulaştırmada geciktiği görüldü.

Yangını izlemek isterken kalabalık oluşturan bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.

Son dakika haberleri: Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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