Pendik'te bir apartmanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü

04.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:14

Pendik'te bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sapanbağları Mahallesi Korucu Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkındaki motosiklet şarj edildiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede otoparktaki 3 otomobile de sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otopark havalandırmasından giren dumandan etkilenen ve paniğe kapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, motosiklet ve üç otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında, yanan araçların sahipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Kaynak: AA