Pendik'te bir anda yere yığıldı, komşuları seferber oldu
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Pendik'te bir anda yere yığıldı, komşuları seferber oldu

Pendik'te bir anda yere yığıldı, komşuları seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te evinin bahçesinde düzenleme yaptığı esnada kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına komşuları koştu.

Pendik'te evinin bahçesinde düzenleme yaptığı esnada kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına komşuları koştu. Yere yığılan yaşlı adama ilk müdahaleyi yardıma koşan komşuları yaptı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şirinkaya isimli vatandaş evinin bahçesinde düzenleme yaptığı esnada fenalık geçirerek bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, bahçeye gelerek kalp krizi geçirdiğini anladıkları yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri komşularının yardımıyla ambulansa taşınan ve kalp krizi sonucu yere yığılan yaşlı adamı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kalp krizi geçiren vatandaşın yanına gelen komşuların ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları, sağlık ekiplerini gelmesiyle birlikte yaşlı adamı taşıyarak ambulansa taşıdıkları görülüyor. - İSTANBUL

Pendik'te bir anda yere yığıldı, komşuları seferber oldu
Pendik'te bir anda yere yığıldı, komşuları seferber oldu
Pendik'te bir anda yere yığıldı, komşuları seferber oldu
Pendik'te bir anda yere yığıldı, komşuları seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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