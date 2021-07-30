Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada

Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te 5 katlı binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Pendik'te 5 katlı binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın yan tarafta bulunan binanın çatı katına da sıçradı. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te saat 13.30 sıralarında 5 katlı binanın çatısında iddiaya göre çatı tadilatı için kullanılan malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın, binanın yanında bulunan başka bir binanın çatı katına da sirayet etti. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, iki binada maddi hasar oluştu. Olay yerinde tansiyonu düşen bir kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi. Öte yandan kaldırımda duran engelli bir vatandaş da çevredekiler tarafından olayın olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerinde yangına şahit olan Muhammet Akyüz, "Mebran yakıyorlardı çatının üstünde. Çatıyı yeniliyorlardı herhalde. Tahtaların üstünde yanlışlıkla şalamanın ucu ile tüp kaydı. Tahtalar yandı ondan sonra şalama borusu eridi, bütün çatıyı yaktı." dedi. - İSTANBUL

Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada
Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada
Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
Manavgat'taki can pazarı gün yüzüne çıkıyor! Cayır cayır yanan mahalleden zor kurtuldular
Manavgat'taki can pazarı gün yüzüne çıkıyor! Cayır cayır yanan mahalleden zor kurtuldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:06:08. #1.15#

title