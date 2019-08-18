Pendik'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

18.08.2019 22:45

İstanbul'un Pendik ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Saldırganların kaçan kişiyi kovaladıkları anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi, Anız Sokak'ta yer alan iki katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği daireye taksiyle gelen yabancı uyruklu grup iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıktan sonra dairede yaşayan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine diğer kişi can havli ile daireden kaçarak cami avlusuna gitti. Ardından giden grup kovaladıkları diğer kişiyi burada yakalayarak bıçakladı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, saldırganlardan 2'sini gözaltına alırken kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Dairede bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Daireden kaçarak cami avlusuna sığınan ve burada bıçaklı saldırıya uğrayan yaralının da aynı hastaneye ambulansla götürüldüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan saldırganlar her yerde aranıyor.

GÖRGÜ TANIĞI: "SALDIRININ SEBEBİ PARA MEVZUSU" Olayın olduğu anlara tanık olan bir kişi, "Biz duyduğumuz kadarıyla içeride oluyor kavga. Arada para mevzusu olmuş galiba. Birisi kaçarken caminin orada yakalanıyor ve orada bıçaklandı" ifadesini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA