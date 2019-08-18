18.08.2019 23:07

Pendik'te bıçaklı dehşet: 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi, Anız Sokakta bulunan iki katlı binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar bıçaklı saldırıya uğradı.

Taksiyle geldiler dehşeti yaşattılar

Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi, Anız Sokakta yer alan iki katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında yabancı uyruklu vatandaşların ikamet ettiği daireye taksiyle gelen beş altı kişilik yabancı uyruklu grup iddiaya göre para yüzünden uzun süre tartıştıktan sonra dairede yaşayan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine dairede yaşayan vatandaşların apartmandan kaçması üzerine peşlerinden giden saldırgan grup yakında bulunan bir cami avlusuna sığınan bir kişiyi daha bıçakla yaraladı. Saldırganların dairede bir kişiyi bıçakladıktan sonra diğer kaçan vatandaşı kovaladıkları anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Yaralılardan birisinin durumu ağır

Bölgede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri saldırganlardan ikisini gözaltına alırken kaçan saldırganları yakalamak için geniş çalışma başlattı. Daire de bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu vatandaşa olay yerinde ilk müdahale acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Daireden kaçarak cami avlusuna sığınan ve sığındığı yerde bıçaklı saldırıya uğrayan yaralının da aynı hastaneye ambulansla götürüldüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan saldırganlar her yerde aranıyor.

Görgü tanığı: Saldırının sebebi para mevzusu

Olayın olduğu anlara tanık olan bir kişi yaşadıklarını şöyle anlattı, "Biz duyduğumuz kadarıyla içeride oluyor kavga. Arada pasa mevzusu olmuş galiba. Birisi kaçarken caminin orada yakalanıyor ve orada bıçakladı."

Kaynak: İHA