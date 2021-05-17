Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı

Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı Pendik'te geçtiğimiz hafta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te geçtiğimiz hafta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken kavgayı gören mahalleli sokağa döküldü.

Olay geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Tarafların bıçak kullanmasıyla şiddetlenen kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgayı gören mahallelinin güvenlik güçlerine haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken tarafları sakinleştirmek için uzun uğraşlar verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Tarafların sakinleştirilmesiyle birlikte olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Dehşet veren bıçaklı kavgayı duyan mahalle sakinleri sokağa dökülürken yaşanan olayı vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN