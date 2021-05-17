Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı Pendik'te geçtiğimiz hafta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te geçtiğimiz hafta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken kavgayı gören mahalleli sokağa döküldü.

Olay geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Tarafların bıçak kullanmasıyla şiddetlenen kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgayı gören mahallelinin güvenlik güçlerine haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken tarafları sakinleştirmek için uzun uğraşlar verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Tarafların sakinleştirilmesiyle birlikte olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Dehşet veren bıçaklı kavgayı duyan mahalle sakinleri sokağa dökülürken yaşanan olayı vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı
Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı
Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı
Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

Tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı! Can havliyle komşularına sığındı
Tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı! Can havliyle komşularına sığındı
Silahlar ateşlendi, mahalleli kaçacak yer aradı
Silahlar ateşlendi, mahalleli kaçacak yer aradı
Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Gül Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 10:53:05. #1.13#

title