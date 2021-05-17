Pendik'te bıçaklı dehşet: 1 yaralı

Pendik'te geçtiğimiz hafta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Pendik'te geçtiğimiz hafta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, kavgayı gören mahalleli sokağa döküldü.

Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Tarafların bıçak kullanmasıyla şiddetlenen kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgayı gören mahallelinin güvenlik güçlerine haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken tarafları sakinleştirmek için uzun uğraşlar verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Tarafların sakinleştirilmesiyle birlikte olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Dehşet veren bıçaklı kavgayı duyan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, yaşanan olay vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı