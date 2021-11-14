Pendik'te bariyerlere çarparak takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Pendik'te bariyerlere çarparak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te bariyerlere çarparak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Pendik Şile yolu Emirli bölgesinde Hasan K.'nın kullandığı 41 AIA 295 plakalı otomobil, sisin ve kayganlaşan yolun etkisiyle bariyerlere çarparak takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan çıktığı otomobilde sıkışan 3 yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
3 yaralı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.