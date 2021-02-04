Pendik'te bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
04.02.2021 04:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 04:51
Pendik'te bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Pendik'te bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Çamçeşme Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda F.A'nın kullandığı 34 DHG 339 plakalı otomobil, beton bariyerlere çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Takla atan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu