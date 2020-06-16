Pendik'te banka takipli hırsızlık
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Pendik'te banka takipli hırsızlık

Pendik'te bir banka şubesinden para çeken kişiyi takip eden 4 şüpheli, kişinin park ettiği aracının camını kırarak içindeki parayı çaldı.

Pendik'te banka takipli hırsızlık
16.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:11

Pendik'te bir banka şubesinden para çeken kişiyi takip eden 4 şüpheli, kişinin park ettiği aracının camını kırarak içindeki parayı çaldı.

Alınan bilgiye göre, bir kişi, bankadan para çektikten sonra 34 EKJ 88 plakalı aracıyla aynı amaçla Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki başka bankaya geldi. Arabasını bankanın önüne park eden kişi, bankaya girerken aracının camının patlatıldığını fark etti.

Silahını çeken kişi, aracından paraları alarak kaçanların üzerine ateş ederek 2'sini yaraladı. Yaralılar, beraberindeki diğer 2 kişiyle bir araca binerek kaçtı. Şüpheliler olay yerinin yakınındaki Dualı Sokak'ta aracı terk etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yakalanan yaralı şüpheliler T.M. ve Y.M. ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheliler D.M. ve A.M.'yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, terk edilen araçta çalınan para ele geçirildi. Paraları çalınan ve şüphelilerden 2'sini yaralayan kişi ise emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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