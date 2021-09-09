Pendik'te banka ATM'lerine zarar veren bir kişi yakalandı
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Pendik'te banka ATM'lerine zarar veren bir kişi yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te banka otomatik para çekme makinelerine (ATM) zarar veren bir kişi yakalandı.

Pendik'te banka otomatik para çekme makinelerine (ATM) zarar veren bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik'te 3 ayrı noktadaki ATM'ye zarar verilmesiyle ilgili olarak olay yeri ve çevresindeki iş yerlerine ait kamera kayıtları incelendi. Şüphelinin sert bir cisimle ATM'lerin ekranlarını kırdığı ve her üç olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen M.Ş, Pendik'te yakalandı. Şüphelinin son olayda elinde olan silah da üzerinde ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, şüphelinin yaklaşık bir ay önce bankaya gelerek kredi istediği, olumsuz yanıt alınca da tartışma çıkardığı anlaşıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Pendik'te banka ATM'lerine zarar veren bir kişi yakalandı
Pendik'te banka ATM'lerine zarar veren bir kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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