Pendik'te balkonları çöken bina havadan görüntülendi Pendik'te 5 katlı bir binanın en üst katındaki evin balkonu bir anda çöktü.

Pendik'te 5 katlı bir binanın en üst katındaki evin balkonu bir anda çöktü. Çöken balkon, alt kattaki 3 evin balkonunu da yerinden kopararak büyük bir gürültüyle yere çöktü. O sırada balkonlarda ya da binanın altında kimsenin olmaması faciayı önlerken, bina havadan görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Pendik'te Batı Mahallesi Doktor Orhan Maltepe Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri evlerinde olduğu sırada 5. kattaki balkon olduğu yerden koparak, alt katlardaki üç balkonla birlikte büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada bina altında ve balkonlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, ortalık savaş alanına döndü. Balkonlarının çöktüğü bina drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA