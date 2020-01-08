Pendik'te balkondan su kanalına düşen kadın hayatını kaybetti
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Pendik'te balkondan su kanalına düşen kadın hayatını kaybetti

Pendik'te oturduğu apartmanın 5. katından, binanın yanındaki su kanalına düşen kadın yaşamını yitirdi.

08.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:04
Pendik'te balkondan su kanalına düşen kadın hayatını kaybetti

'te oturduğu apartmanın 5. katından, binanın yanındaki su kanalına düşen kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çamçeşme Mahallesi Çalı Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında oturan Hayriye Yıldırım (28) evinin balkonundan binanın yanındaki zemini beton su kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın itfaiye ve sağlık ekiplerince su kanalından çıkartılarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayriye Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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