PENDİK'TE BALKONDAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Kamera: Ali Kerem BENGİ-Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA -PENDİK'te 6 katlı binanın dördüncü katında oturan 60 yaşındaki kadın balkondan atlayarak, intihar etti.

Kamera: Ali Kerem BENGİ-Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA -PENDİK'te 6 katlı binanın dördüncü katında oturan 60 yaşındaki kadın balkondan atlayarak, intihar etti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Çalışır (60) isimli kadın bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Çalışır, 6 katlı binanın dördüncü katındaki evinin balkonundan saat 10.30 sıralarında atladı. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Çalışır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Pendik Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı. Çalışır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile yakınlarından bir kadın ise gözyaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri binadaki yaşayan komşulardan ve aile yakınlarından bilgi aldı. Komşusu Mehmet Bozkurt, "Yukardan aşağı düşmüş. Aynı binada oturuyoruz ama kendisi tanımıyorum. Kadının hasta olduğunu öğrendik." dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı