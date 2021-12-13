PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen kızın cenazesi gasilhaneye getirildi

İSTANBUL Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün Adli Tıptan çıkan cenazesi Kartal Cenazi İşleri müdürlüğüne getirildi.

Pendik'te cani babası tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün Adli Tıptan çıkan cenazesi Kartal Cenazi İşleri müdürlüğüne getirildi. Yapılan işlemlerin ardından Küçük Defne'nin cansız bedeni Pendik Tepebaşı Camii'nde yapılan cenaze namazının ardından defnedilecek.