Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen kızın cenazesi gasilhaneye getirildi - Haberler
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Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen kızın cenazesi gasilhaneye getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen kızın cenazesi gasilhaneye getirildiİSTANBUL Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün Adli Tıptan çıkan cenazesi Kartal Cenazi İşleri müdürlüğüne getirildi.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen kızın cenazesi gasilhaneye getirildi

İSTANBUL Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün Adli Tıptan çıkan cenazesi Kartal Cenazi İşleri müdürlüğüne getirildi.

Pendik'te cani babası tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün Adli Tıptan çıkan cenazesi Kartal Cenazi İşleri müdürlüğüne getirildi. Yapılan işlemlerin ardından Küçük Defne'nin cansız bedeni Pendik Tepebaşı Camii'nde yapılan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen kızın cenazesi gasilhaneye getirildi

Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen kızın cenazesi gasilhaneye getirildi

Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen kızın cenazesi gasilhaneye getirildi

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İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Son Dakika Haberleri

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