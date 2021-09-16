Pendik'te aynı noktada yine drift terörü kamerada

Pendik'te sorumsuz bir sürücünün cadde üzerinde drift yaptığı anların görüntüsü 8 Eylül günü basına yansımıştı. Geçtiğimiz günlerde yine aynı noktada magandalar tarafından drift terörü estirildi. Konvoy şeklinde ilerleyen 4 otomobilden 3'ü el freni çekip zikzaklar çizerek kazaya davetiye çıkardı. Konvoy yapan araçların drift terörü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te bir cadde üzerinde ilerleyen sorumsuz bir sürücü el freni çekerek yolda drift yapmış ve o anlara ait görüntüler 8 Eylül günü basında yer almıştı. Olayın üzerinden henüz yaklaşık bir hafta geçmişken aynı noktada yine drift terörü estirildi. Konvoy yaparak yolda ilerleyen 4 araçtan 3'ü el freni çekip zikzaklar çizerek yolda ilerledi. Sorumsuz sürücüler kendi canlarını tehlikeye attıkları gibi yoldaki diğer araç sürücülerini de riske attı. Kazaya davetiye çıkaran sürücüler aynı zamanda bölgede yoğun gürültüye de de sebep oldu.

Konvoy yapan araçların drift terörü cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde konvoy şeklinde ilerleyen otomobiller yolda zikzaklar çizerek ilerliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri