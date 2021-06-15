Pendik'te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar

Pendik'te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te bir mobilya atölyesine giren yılan atölyede büyük paniğe neden oldu.

Pendik'te bir mobilya atölyesine giren yılan atölyede büyük paniğe neden oldu. Yılanı bulmak için bir vatandaşın ateş yakması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesine giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle atölyeye gelen itfaiye ekipleri yılanı bulmak için uzun uğraşlar verdi. Atölye içinde saklanan yılanı bulmak için bir vatandaşın ateş yakması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Atölyede çalışan Eray Pay, "Biz yemek yiyorduk. İlk önce kablo zannettik. Hareket edince fark ettik. Yanına gittik. Bizi görünce kaçtı. İtfaiyeyi çağırdık. Yılanı bulamıyoruz. Süt koyacağız, ateş yaktık. Altlara duman verdik, ateş verdik. Şimdi kimse yukarı çıkamıyor. Herkes korkuyor" dedi. - İSTANBUL

Pendik'te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar
Pendik'te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar
Pendik'te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar
Pendik'te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi
Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi
Alışveriş için gittikleri markette rafların arasından yılan çıktı
Alışveriş için gittikleri markette rafların arasından yılan çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Emmanuel Macron Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Özge Özpirinçci Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pendik'te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 11:10:01. #1.13#

title