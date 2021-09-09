PENDİK'TE ATM'LERİN EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI
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PENDİK'TE ATM'LERİN EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI

PENDİK'TE ATM'LERİN EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te özel bir banka şubesinin önünde bulunan ATM'lerin ekranını kıran şüpheli, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

PENDİK'te özel bir banka şubesinin önünde bulunan ATM'lerin ekranını kıran şüpheli, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde özel bir banka şubesinin ATM'lerinden gelen alarm üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri şubeye geldiklerinde ATM'lerin ekranlarını kırılarak kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Yapılan inceleme üzerine ATM'lerden herhangi bir para alınmadığı anlaşıldı. Polis ekiplerinin banka çalışanlarından edindiği bilgiye göre, ATM'lere zarar veren şüphelinin daha önce şubeye gelerek çalışanları tehdit ettiği öğrenildi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri ATM'lere zarar veren şüphelinin, banka çalışanlarını tehdit eden kişiyle aynı kişi olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, banka şubesinde incelemelerde bulundu. Banka müdürü ve çalışanlar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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PENDİK'TE ATM'LERİN EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI - Haberler
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