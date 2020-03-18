Pendik'te, asansör boşluğuna düşen küpeyi çıkarmak isterken canından oldu PENDİK'te bir plaza çalışanının asansör boşluğundaki küpesini çıkarmak isterrken dengesini kaybederek düşen resepsiyon görevlisi, düşerek hayatını kaybetti.

PENDİK'te bir plaza çalışanının asansör boşluğundaki küpesini çıkarmak isterrken dengesini kaybederek düşen resepsiyon görevlisi, düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 08: 30 sıralarında Pendik Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre plaza çalışanı bir kadının küpesi, asansör boşluğuna düştü. Kadın küpesini almak için resepsiyon görevlisi Nadir Boztepe'den yardım istedi. Boztepe, anahtar ile asansörün kapısını açtığında dengesini kaybederek zemin kattan, -2. Kata düştü. Olayı gören plaza çalışanları sağlık,polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Boztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Boztepe'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından itfaiye yardımı ile çıkartılarak Adli Tıp'a götürülmek üzere cenaze aracına alındıl. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA