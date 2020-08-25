Pendik'te aracını park ederken boş araziye düştü
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Pendik'te aracını park ederken boş araziye düştü

PENDİK'te aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza bastığı belirtilen kadın, otomobiliyle boş bir araziye düştü.

Pendik'te aracını park ederken boş araziye düştü
25.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:25
PENDİK'te aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza bastığı belirtilen kadın, otomobiliyle boş bir araziye düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kezban İpek, kullandığı  otomobilini sokak üzerinde park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca yol  kenarındaki boş araziye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri, Kezban İpek'i düştüğü yerden kısa sürede çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.  Ambulansla hastaneye götürülen kadının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Boş arazideki otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.  

Görgü tanıklarından Hasan Demirtaş, "Araba aşağıya uçtu. Arabada bir bayan şoför vardı. Arabanın içerisinden bayan arkadaşı çıkardık. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Bayan durumu kolunda bir ağrısı vardı. Başka bir şeyi yoktu. Araçta başka birisi yoktu.'dedi 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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