Pendik'te araca saldırı şüphelileri tutuklandı, zanlıları kapıda karşılayan polis amiri açığa alındı

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in tutuklanmalarına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önlerini kesen iki kişinin zarar vermesine ilişkin Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Euronews.com'da Görüntüle