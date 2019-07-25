Pendik'te apartman bahçesinde çökme: 3 yaralı

Pendik'te apartman bahçesinde çökme: 3 yaralı

Pendik'te bir apartmanın bahçesinde meydana gelen çökme sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Pendik'te apartman bahçesinde çökme: 3 yaralı

Pendik'te bir apartmanın bahçesinde meydana gelen çökme sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinin bir bölümü, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme nedeniyle oluşan çukura düşerek hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kaynak: AA
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