Pendik'te annesini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pendik'te annesini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

20.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:56
Pendik'te annesini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

Pendik'te bir genç annesini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Pendik'te bir genç annesini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, olay Yayalar Mahallesi Feyz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

M.T, akşam saatlerinde yeniden evlenen annesi S.D.'nin evine gelerek henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışıp annesini kalbinden bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, polis M.T.'yi gözaltına aldı.

İlk müdahalesi olay yerinden yapılan S.D. ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralan S.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Özlem Zengin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Deniz Türüç Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Yangın İtfaiye Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pendik'te annesini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 22:57:23. #1.15#
title