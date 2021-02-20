Pendik'te annesini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

Pendik'te bir genç annesini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Pendik'te bir genç annesini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, olay Yayalar Mahallesi Feyz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

M.T, akşam saatlerinde yeniden evlenen annesi S.D.'nin evine gelerek henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışıp annesini kalbinden bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, polis M.T.'yi gözaltına aldı.

İlk müdahalesi olay yerinden yapılan S.D. ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralan S.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz