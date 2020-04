PENDİK'TE AMBULANSA SALDIRANLARA 11,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ Koronavirüs belirtileri olan hastayı almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kıran iki şüpheliye, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 11.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Pendik 'te 29 Mart tarihinde koronavirüs belirtileri gösteren hastayı almak için adrese giden ambulansa saldırarak camlarını kırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda iki şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bu kişilerin iki personelin içinde bulunduğu ambulansın aracına taş atmak suretiyle camlarını kırdığı belirtiliyor.Ambulans görevlisi müşteki H.K.'nın ifadesine yer verilen iddianamede, H.K.'nın koronavirüs şüphesiyle gittikleri adreste şüphelilerin yanlarına geldiğini, hasta ile ilgili sorular sormaları üzerine bilgi vermediğini, kapalı olan kapıyı açmaya zorladıklarını ve taşla camları kırdığını söylediği belirtildi. Diğer müşteki G.B.'nin de benzer ifade verdiği görüldü. İddianamede, şüpheli Alihan Güner'in ambulansın ikametinin önüne gelmesi üzerine endişelendiğini, şoföre sorular sorduğunu, şoförün kendisine hakaret etmesi üzerine de yanında bulunan arkadaşı Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını söylediği belirtildi.Şüpheli Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelilerin, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 11.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamenin gönderildiği 55. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

