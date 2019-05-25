Pendik'te alışveriş merkezinde yangın (1)

Pendik'te alışveriş merkezinde yangın (1)

PENDİK'te bir alışveriş merkezinini sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı.

Pendik'te alışveriş merkezinde yangın (1)

PENDİK'te bir alışveriş merkezinini sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle katı duman kapladı. Müşteriler panikle dışarıya çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak södürdü. Duman tahliye çalışması sürüyor. 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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