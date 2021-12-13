Pendik'te alev alev yanan minibüs hurdaya döndü - Haberler
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Pendik'te alev alev yanan minibüs hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Pendik'te alev alev yanan minibüs hurdaya döndü Pendik'te, otobanda seyir halinde olan bir panelvan minibüs nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - - Pendik'te alev alev yanan minibüs hurdaya döndü

İSTANBUL - Pendik'te, otobanda seyir halinde olan bir panelvan minibüs nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alev alan minibüs yanarak hurdaya döndü.

Olay, Pendik'te akşam 20.00 sıralarında Pendik Tersane Köprüsü mevkiinde meydana geldi. E-5 karayolunda seyir halinde olan bir panelvan minibüs henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı alev almaya başladı. Sürücü yanmaya başlayan minibüsü yol üzerinde bırakarak itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen iftariye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale ederek söndürdü.

Olayda kimse yaralanmazken yanan minibüs hurdaya döndü.

Pendik'te alev alev yanan minibüs hurdaya döndü

Pendik'te alev alev yanan minibüs hurdaya döndü

Pendik'te alev alev yanan minibüs hurdaya döndü

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