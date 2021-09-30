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Pendik'te alacak verecek cinayeti

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Pendik'te alacak verecek cinayeti

Pendik'te 24 yaşındaki bir kişi aralarında husumet bulunan kişiler tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te 24 yaşındaki bir kişi aralarında husumet bulunan kişiler tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şahısların kaçış anı kameraya yansıdı.

Olay, 12 Eylül Pazar günü, Pendik Sülüntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Kırca'nın Yunus S. ve İbrahim Ç. ile aralarında alacak verecek meselesi vardı. İbrahim Ç ve Yunus S. motosiklet ile seyir halindeyken, karşılarına alacak verecek meselesinden husumetli oldukları Kırca çıktı. Şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus S. silahı çıkarıp Murat Kırca'ya doğru peş peşe ateş edip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı 24 yaşındaki Murat Kırca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden İbrahim Ç. ve Yunus S. yakalanarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen, İbrahim Ç. ev hapsine çarptırılırken, Yunus S. tutuklandı.

Öte yandan, İbrahim Ç. ve Yunus S.'nin olayı gerçekleştirdikten sonraki kaçış anları kameralara saniye saniye yansıdı.

(Hasan Zahid Ezim-İHA)

Pendik'te alacak verecek cinayeti

Pendik'te alacak verecek cinayeti

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