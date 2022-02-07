Pendik'te 'akıllı' teknolojiye geçiliyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Pendik Belediyesi, akıllı şehircilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de LoRa sistemini ilk defa kullanıma alan Pendik Belediyesi, şehri izleyerek kritik bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara daha hızlı müdahale ediyor. Sensörlerle anlık ölçümler yaparak rögar su taşkını ve gizli buzlanma gibi riskler anında ekiplere bildiriliyor.

LoRa Sistemini Türkiye'de ilk defa kullanıma alan Pendik Belediyesi, akıllı teknolojiler ile nesneler arasında uzun menzilli iletişimi kolaylaştıran LoRa network altyapısıyla kritik bölgelerde oluşan olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmeye ve şehri izlemeye başladı. Sistem üzerinden şehrin farklı noktalarına yerleştirilen cihazlarla birimlere anlık iletiler gidiyor ve ölçümler gönderiliyor. Cihazlar belirlenen bölgelere konulduktan sonra yapay zeka aracılığıyla ölçümlerden aldığı verileri işleyerek belediyedeki ilgili birimlere bildiriyor. Veriler Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) canlı olarak izleniyor. Bu şekilde bölgede oluşabilecek olumsuz durumlar önceden tespit edilerek önlem alınabiliyor.

Anlık ölçümlerle ekipleri uyarıyor

Sistem şehrin kritik noktalarına yerleştiriliyor. Bu sayede şehrin sel ve su baskınlarının yaşandığı kritik noktalara hızlı müdahale edilebiliyor. Su taşma riski taşıyan rögar kapaklarına takılan sensörler yardımıyla kritik su seviyesine ulaşıldığında birimlere haber veriliyor. SMS ve kaydı alarak anında uyarı alan ekipler harekete geçerek oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alıyor. Bu sayede ön görülebilir durumların dışında oluşabilecek tıkanma, yağmur dışı taşmalar vb. senaryolar yaşanmadan gerekli müdahale yapılarak engelleniyor. Başlangıç olarak Aydos Orman Caddesi yoluna konulan sensörlerle ise asfalt sıcaklığı anlık olarak ölçülüyor. Bu sayede yolda oluşabilecek gizli buzlanma riski ilgili birimlere anında bildiriliyor ve önlemler alınıyor.

İlçe geneline yayılacak "Akıllı Şehir" teknolojisi

Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan akıllı sistem LoRa; internet, elektrik veya kablo gereksinimi duymadan çalışıyor. LoRa sisteminin ilerleyen zamanlarda ilçe geneline yayılarak 7 bölgede kullanıma geçmesi amaçlanıyor. - İSTANBUL