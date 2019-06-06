Pendik'te akaryakıt istasyonunda soygun

Pendik'te bir akaryakıt istasyonuna motorsikletle gelen kasklı ve silahlı 2 kişi marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, D100 karayolu Güzelyalı mevkisinde yan yol üzerinde bulunan istasyona motorsikletle gelen kasklı ve silahlı 2 kişi, iş yeri çalışanlarını tehdit ederek etkisiz hale getirdi.

Daha sonra kasada ve çalışanların üzerinde bulunan bir miktar para ile tekel ürünü alan şahıslar geldikleri motorsikletle olay yerinden kaçtı.

ihbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA