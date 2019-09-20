Pendik'te Ahilik Haftası kutlandı

20.09.2019 18:18

Ahi Sanayici İş Adamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkanı İbrahim Çam, "Ahilik günümüz evrensel insanlık değerleriyle uyum gösteren hatta onların üzerinde olan bir kültür medeniyet hazinesidir." dedi.

Derneğin organizatörlüğünde İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, Pendik Kaymakamlığı, Pendik Belediyesi, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle 32. Ahilik Haftası kutlandı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Çam, ahilik teşkilatının tarihini ve önemini anlattı.

Amaçlarının tarihteki değerli ahileri anmak ve bu ruhu yaşatmak olduğunu aktaran Çam, "Türk milletinin temel değerlerinden olan ahilik, toplumdaki ticaret ve sosyal ilişkilerde dürüstlük, iş ve meslek ahlakına saygı, hak hukuka kul hakkına riayet etme, güler yüzlü olma gibi insanlık ilkelerini esas almış, yılda bir hafta hatırlamayı hak etmeyen bir yaşam biçimidir. Zira ahilik günümüz evrensel insanlık değerleriyle uyum gösteren hatta onların üzerinde olan bir kültür medeniyet hazinesidir." diye konuştu.

Çam, ahilik teşkilatının Osmanlı'nın kuruluş ve diriliş mayası olduğunu belirterek, ahiliğin mesleki eğitimde, uzlaştırma işlerinde, asayişte, hemen hemen toplumda her konuda inisiyatif almış aksiyoner bir teşkilat olduğunu kaydetti.

Bu teşkilatın sadece erkek organizasyonunda kalmadığını, tarihte bilinen ilk kadın teşkilatı olan "Bacıyan-ı Rum" yani "Anadolu Bacıları"nın kurulduğunu dile getiren Çam, "Burada eğitilen ve her biri meslek sahibi olan kadınlar gerektiğinde kilim dokumuş, gerektiğinde satmıştır. Yine bugün dünyada müşteri memnuniyeti, üretimde standart, toplam kalite yönetimi gibi önemli sistemlerin 12. yüzyıldan itibaren ahilik teşkilatında tam anlamıyla işlediğini görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Çam, derneklerinin geçmişin mirası ahilik sisteminin kültürel olarak hatırlanmasının yanı sıra sosyo ekonomik bir sistem olan üretim modelinin anlaşılması ve sahada yaygınlaşması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Programda, Çam, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin örste demir dövdüler.

Etkinlikte 2019 yılının ahisi seçilen iş insanı Ali Kemal Adıkalan'a şed kuşatma töreni düzenlendi. Etkinlikte, 9 kişiye de Ahilik Beratı takdim edildi.

Etkinlikte ayrıca Dr. Şaban Kızıldağ'ın Ahimeddah Gösterisi ve Pendik Spor Müdürlüğü sporcularının karate gösterisi gerçekleşti.

Kaynak: AA