Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada (2) - Haberler
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Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada (2)

BAKAN KOCA: SONUÇ ALAMADIKBakan Koca, Pendik'te Acil Serviste saldırıya uğrayan Doktor Esma Demir'le ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - BAKAN KOCA:  SONUÇ ALAMADIK

Bakan Koca, Pendik'te Acil Serviste saldırıya uğrayan Doktor Esma Demir'le ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "2020'de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5'la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz" dedi.

ANKARA,


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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