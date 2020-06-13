Pendik'te 9. kattan düşen 84 yaşındaki alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pendik'te 9. kattan düşen 84 yaşındaki alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti

Pendik'te 10 katlı binanın 9'uncu katındaki evin balkonundan düşen alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Pendik'te 9. kattan düşen 84 yaşındaki alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti
13.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:28

Pendik'te 10 katlı binanın 9'uncu katındaki evin balkonundan düşen alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te Orhangazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre alzheimer hastası A.N (84) isimli kadın, evde diğer aile bireylerinin olmadığı saat 13.30 sıralarında 10 katlı bir binanın 9'uncu katındaki evin balkonundan dengesini kaybederek kaldırıma düştü. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şerit çekerek güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşların toplanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Olayı gören görgü tanığı, "Aracımı park ettikten sonra bir ses duydum. Baktığımda yaşlı kadın yerde yatıyordu. Acil servis ekiplerine haber verdik. Polisler geldi. 84 yaşında alzheimer hastası yaşlı bir kadınmış. Düşmenin etkisiyle hayatını kaybetmiş Allah rahmet eylesin " diye konuştu.

Öte yandan, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Haber
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ebru Polat Yasmin Erbil Mariah Carey Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Can Bartu Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla Kadın Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Pendik'te 9. kattan düşen 84 yaşındaki alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 10:43:06. #1.15#
title