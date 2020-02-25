Pendik'te 79 adrese uyuşturucu operasyonu
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Pendik'te 79 adrese uyuşturucu operasyonu

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Pendik'te yaptığı operasyonda 79 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

25.02.2020 07:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 07:44
Pendik'te 79 adrese uyuşturucu operasyonu
NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'te yaptığı operasyonda 79 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik'te 79 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapılacak adresler tek tek tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyona özel harekat, terör ve organize şube müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 300 polis katıldı. Adreslere giren ekipler evlerde aramalar yaptı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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