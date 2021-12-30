PENDİK'TE 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI

Olay 12 Aralık günü saat 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet geçirdi. Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

TABURCU OLMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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