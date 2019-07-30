Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20'şer yıla kadar...

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20'şer yıla kadar...

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20'şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20'şer yıla kadar...

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20'şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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