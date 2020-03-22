PENDİK'TE 65 YAŞ ÜSTÜNE ZABITADAN ALIŞVERİŞ HİZMETİ
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İstanbul, Güncel

PENDİK'TE 65 YAŞ ÜSTÜNE ZABITADAN ALIŞVERİŞ HİZMETİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAKoronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

22.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:29
PENDİK'TE 65 YAŞ ÜSTÜNE ZABITADAN ALIŞVERİŞ HİZMETİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu nedenle evden çıkamayan yaşlı vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını zabıta ekipleri karşıladı. Zabıta ekipleri ayrıca pazarda dolaşmaya çıkan yaşlı vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı. Pazarcıların ise sebze ve meyveleri vatandaşların seçmesine izin vermedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı genelgeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara "Sokağa çıkma sınırlandırılması" getirildi. Pendik Sanayi Mahallesi'nde evinden çıkamayan 67 yaşındaki İsmail Gemici, alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaları için Pendik Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyeye telefonla ulaşan Gemici, evine gelen ekiplere ihtiyaçlarını bildirdi. İsmail Gemici adına alışverişe çıkan ekipler, kısa süre içinde yaşlı adamın ihtiyaçlarını teslim etti. İsmail Gemici, "Bu işe emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Bizleri düşündüler, yarım saat bir şey sürmedi, ihtiyacımızı getirdi. Ben kapıyı kilitlemişim, içeriye kimseyi koymuyorum. Kendi tedbirimizi kendimizi aldık. Herkes kendi tedbirini alırsa vatana millete gelecek çocuklarına yardımcı olur. Yaşlıların dışarı çıkmamalarını söylüyorum. Çocuklarını düşünüyorlarsa dışarı çıkmasınlar." dedi. Öte yandan, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan bir pazara denetime çıkan zabıta ekipleri, pazarda alışveriş yapan yaşlılara kimlik kontrolü yaptı, yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Ayrıca pazarcıları da denetleyen zabıta ekipleri, meyve ve sebzelerin vatandaşlar tarafından seçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- --- ----Zabıta ekiplerini arayan yaşlı adam-Zabıta ekiplerinin yaşlı adamın ihtiyaçlarını not etmesi-Zabıta ekiplerinin alışveriş yapması-Zabıta ekiplerinin yaşlı adama ihtiyaçlarını getirmesi-İsmail Gemici ile röp.-Zabıta ekiplerinin pazarda denetim yapması-Zabıta ekiplerinin yaşlılara kimlik kontrolü yapması-Zabıta ekiplerinin yaşlı vatandaşlara uyarılarda bulunması-Zabıta ekiplerinin pazarcıları uyarması-Genel ve detay

 


Kaynak: DHA

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